Тбилиси, 13 июня, 2016, 11:45 — ИА Регнум.



Флаг Грузии

Правительство Грузии намеревается создать институт коммерческих атташе. По информации пресс-службы правительства Грузии, этот институт предусмотрен проектом изменений в закон «О дипломатической службе», который был рассмотрен на заседании кабинета министров 13 июня.

По оценке премьер-министра Георгия Квирикашвили, это значительные изменения, которые будут способствовать росту экспорта и внешней торговли.

«Во всех странах, с которыми у нас высокий торговый оборот, у Грузии будет специальный торговый представитель, который будет лоббировать интересы экпортеров и представлять правительство с целью оказания помощи нашим компаниям. Особенно речь идет об экспорте. Импорт, конечно, тоже важен, так как он создает рабочие места в Грузии», — заявил премьер и призвал как можно скорее создать этот новый институт.