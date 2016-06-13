Лондон, 13 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Глава английской ассоциации футбольных болельщиков Кевин Майлз призвал исключить сборную России из чемпионата Европы из-за поведения её фанатов. Об этом он заявил сегодня, 13 июня в интервью изданию The Telegraph.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Майлз напомнил, что на первенстве 2000-го года Англии пригрозили исключением из чемпионата из-за поведения её фанатов за пределами стадиона. Но по мнению Майлза, тогда английские болельщики вели себя «куда менее жестоко», чем российские фанаты на улицах Марселя.

Глава ассоциации обвиняет всех подряд: французские полицейские, по его мнению, действовали неправильно и просто распыляли слезоточивый газ в местах столкновений, не отличая, кто жертва, а кто агрессор. Местные футбольные фанаты также атаковали англичан, только потому, что они англичане, сетует Майлз.

Русские вообще готовились заранее и отрабатывали нападения на англичан, уверен глава ассоциации. Для пущей убедительности ему надо было бы сказать, что это коварный план Путина по запугиванию Европы и происки КГБ.

При этом про степень вины подданных Её величества Майлз не сказал ни слова.