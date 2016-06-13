Астана, 13 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Посольство Украины в Казахстане недовольно оскорбительными высказываниями экс-главы МЧС республики, а ныне депутата Мажилиса (нижняя палата) парламента Владимира Божко в адрес украинского политика Ирины Фарион.

ortcom.kz Владимир Божко

Напомним, 10 июня Владимир Божко встретился с представителями этнокультурных центров Караганды. Во время встречи разговор коснулся темы развития трёхъязычия в Казахстане. «Может, кто-то не помнит, что в 1991 году у нас в стране был один вуз, который готовил специалистов на казахском языке — это Женский педагогический институт. Всё остальное преподавание было на русском языке. Я учился в школе в Алма-Ате, где у нас даже преподавателя казахского языка не было. То есть была ситуация, когда казахи стояли на грани утраты языка», — заявил депутат.

При этом он с сожалением отметил, что сейчас схожая ситуация сложилась с русским языком на юге республики. Божко также заявил, что ему обидно наблюдать, как два братских народа — русские и украинцы — схлестнулись на почве языка так, что гибнут люди.

«Я очень хочу, чтобы история разобралась с той же шалавой, с Фарион, вы меня извините, конечно, пожалуйста, которая заявляла, что тот, кто разговаривает на русском языке, это 30−40 процентов, да все в Украине разговаривают на русском языке, что они являются недочеловеками, и что они не имеют права, что надо штрафовать водителей такси за то, что они слушают песни на русском языке. Ну каким идиотом надо быть, чтобы это вносить с позиции высшего законодательного органа?» — задался риторическим вопросом Владимир Божко.

По его мнению, в этом, прежде всего, виноваты украинские власти, которые культивируют такие настроения в украинском обществе. В качестве альтернативы Божко привел пример Казахстана, где русский язык используется наравне с казахским, что позволяет избежать напряженности в обществе.

Сегодня, 13 июня, посольство Украины в Казахстане выступило с официальным заявлением по поводу высказывания Божко. «Нынешние украинцы, противостоящие российской агрессии, выросли на русской классической литературе. Выросли на книгах, в которых офицерам (и не только им) непозволительно называть женщину «шалавой», в которых офицерская честь — не пустой звук. Но вряд ли понятие офицерской чести относится к ценностям «русского мира». Верим, что граждане Казахстана сами решат, хотят ли они, чтобы их матерей, жен и дочерей, защищающих свое право говорить на родном языке, представители «русского мира» называли «шалавами»…», — говорится в сообщении за подписью пресс-секретаря посольства Ирины Блащук.

Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить у Владимира Божко, что он думает насчет заявления украинского посольства. Однако в приемной депутата заявили, что он находится в длительной командировке. При этом добавили, что в парламенте все, включая Божко, в курсе заявления украинского посольства, однако какова будет на него реакция — не уточнили.

Отметим, что Ирине Фарион к квалификациям подобного рода не привыкать. К примеру, в 2014 году украинская певица Руслана тоже одарила Фарион нелестными эпитетами.

«Вы не орлица, а скорее курица — такая же несвежая и посинелая, как те, что лежали на полках гастрономов при советской власти. Той советской власти, которую вы так упорно обслуживали, когда были молодой комсомолкой и членом. Причем обслуживали не только в партийно-политическом смысле: весь Львов знал о том, как вы были подстилкой главы Красноармейского райкома КПСС города Львова. Он, кстати, был уроженцем славного российского города Смоленска ‑ и отнюдь не этническим украинцем», — заявила тогда Руслана.

67-летний Владимир Божко был избран депутатом Мажилиса на парламентских выборах 2016 года. На данный момент занимает пост вице-спикера. Ранее — в 2007—2014 гг. возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям. Свою карьеру начинал в органах госбезопасности.

Ирина Фарион является членом политсовета националистической партии «Свобода». Известна своими русофобскими взглядами. В 2012 году, будучи депутатом облсовета, Фарион требовала уволить водителя такси за то, что он слушал русские песни в машине и отказался их выключить по ее требованию. В декабре 2014 года назвала русскоязычного советника президента Украины Юрия Бирюкова «трофеем для Путина».

«Что-то он там нашавкал на предмет права общаться на языке оккупанта. Слушай, москаль, ты со своим языком лучший трофей для путина (сохранена орфография оригинала — прим. ИА REGNUM). Бедное и убогое… К таким ни понимания, ни сочувствия. И никакое волонтерство здесь не поможет. Цени и учи язык земли, которая тебя носит. Все мои эвфемизмы закончились для «патриотических» русификаторов моей святой земли», — написала Фарион в социальной сети Facebook.

В 2015 году доцент Ирина Фарион, защищая диссертацию по «общественному статусу украинского языка» в период XIV—XVII веков «доказала», что русский язык только назывался русским, а на самом деле он был украинским.

Из последних наиболее известных инициатив Фарион является ее предложение изъять термин «Великая Отечественная война» из украинских нормативно-правовых актов и учебной литературы.