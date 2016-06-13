Курган, 13 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум.



Lenta.Ru Сотрудники внутренних дел

Накануне Дня России в Кугане открыт памятник сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Скульптура установлена на Троицкой площади города Кургана. Скульптура представляет собой отлитую в бронзе фигуру сотрудника ОВД со щитом и мечом. Эскиз был разработан курганцем Александром Гвоздевым. Воплотили идею в жизнь скульпторы Владислав Булычев и Дмитрий Костылев. Памятник установлен по инициативе ветеранской организации сотрудников органов внутренних дел на средства пожертвований работников ОВД, ветеранов, предприятий и общественных организаций.

В торжественной церемонии открытия памятника, которая состоялась 10 июня, принял участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

«Это достойный пример, как нужно любить свою малую родину и все наше великое Отечество. Когда нужно было выполнять служебный долг, они, не задумываясь, отдали свои жизни, чтобы защитить честь, достоинство и жизни других. Вечная память сотрудникам, которые погибли, выполняя свой служебный долг. Почет и уважение родителям, прежде всего матерям, которые воспитали достойных сыновей нашего Отечества», — обратился к курганцам губернатор.

По словам начальника УМВД России по Курганской области Олега Ильиных, это первый такой проект ведомства в Зауралье.