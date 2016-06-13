Красногорск, 13 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. В Московской области мужчина с топором атаковал трех человек в дачном поселке Сергиево-Посадского района. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ivan Топор

Сообщается, что 22-летний гражданин Молдавии, вооруженный топором, нанес телесные повреждения троим людям на территории дачного товарищества в Сергиево-Посадском районе. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Все трое являются членами одной семьи.

Нападавший с места преступления скрылся. В Московской области введён план «Перехват». Полиция ищет преступника.