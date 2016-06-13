Курган, 13 июня, 2016, 11:18 — ИА Регнум. е

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Бывшему начальнику УМВД по Курганской области Игорю Решетникову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по расследованию особо важных дел регионального СКР.

Установлено, что в декабре 2012 года и в августе 2013 года Решетников, зная, что срок исполнения государственного контракта на подготовку проекта Центра кинологической службы УМВД (далее — ЦКС), заключенного им с одной из фирм города Кургана, истек, а работы по нему не выполнены, тем не менее подписал акты сдачи-приемки выполненных работ. В результате подрядчику необоснованно были перечислены два миллиона рублей, выделенные в рамках государственного оборонно заказа. Госконтракт по сей день не исполнен, ЦКС не построен, так как нет проектной документации. При этом у управления МВД есть острая необходимость в новом ЦКС, поскольку аналогичный действующий объект находится в неудовлетворительном состоянии и расположен в затопляемой зоне Кургана.

Кроме того, Решетников обвиняется в том, что в течение 2011−2015 годов не по назначению использовал здание реабилитационного центра УМВД, специально возведенного в районе озера Болдинцево. Центр работал как загородный дом для личного отдыха Решетникова, членов семей руководства УМВД и приближенных лиц. Там же Игорь Решетников периодически организовывал банкеты. При этом здание реабилитационного центра полностью содержалось за счет средств федерального бюджета. С целью обеспечения своего комфортного времяпрепровождения по указанию Решетникова в реабилитационный центр приобреталось имущество, никак не связанное с лечебными процедурами (ковровые дорожки, ЖК-телевизоры, домашний кинотеатр с караоке, вокальная радиосистема и пр.). Всего за время незаконного использования здания реабилитационного центра в личных целях руководителем УМВД на его содержание было затрачено свыше 12 миллионов бюджетных рублей. Одновременно более 30 действующих и бывших сотрудников органов внутренних дел, неся затраты, были вынуждены проходить реабилитационные процедуры в других субъектах Российской Федерации, где аналогичные реабилитационные центры успешно функционируют и используются по своему прямому назначению.

В отношении Игоря Решетникова, ныне уволенного из органов внутренних дел и постоянно проживающего на территории московского региона, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в соответствии с условиями которой последний обязан являться по вызовам следователя и не покидать без его разрешения место своего жительства.

Ему предъявлено окончательное обвинение в совершенфии двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В рамках следствия допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 обысков, выемок и осмотров, исполнены почерковедческие экспертизы, с привлечением специалистов ТУ Росфиннадзора и Росимущества по Курганской области.

Напомним, на данный момент проходят слушания в суде по делам других высокопоставленных бывших полицейских Курганского областного УМВД, которые подчинялись Решетникову. Замначальника УМВД по Курганской области Андрей Алешкин, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максим Шевелев и начальник тыла УМВД Сергей Мазко обвиняются в получении взяток и других должностных преступлениях.