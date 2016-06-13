Джодхпур, Индия, 13 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Индии истребитель — бомбардировщик МиГ-27 местных ВВС упал в районе города Джодхпур в штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает индийский телеканал NDTV.

Rob Schleiffert МиГ-27

Сообщается, что оба пилота МиГ-27 успели катапультироваться до столкновения с землей. Боевая машина врезалась в здание. По предварительным данным на земле пострадали от двух до трех человек.

Уточняется, что самолет был довольно старым и эксплуатировался долгое время.