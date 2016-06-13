Тбилиси, 13 июня, 2016, 10:43 — ИА Регнум.



Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

События годичной давности были основной темой заседания правительства Грузии, которое прошло в администрации правительства 13 июня 2016 года. Как заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, трагедия 13 июня прошлого года в Тбилиси унесла жизни 21 человека, а двое до сих пор считаются без вести пропавшими.

По его словам, он и сегодня с содроганием вспоминает то, что происходило в столице год назад, но в то же время ободряет и вселяет надежду та консолидация, которую народ проявил в дни трагедии.

«Молодежь проявила действительно историческую консолидацию в те дни. Наверное, и благодарить неуместно, и я просто хочу выразить восхищение теми представителями молодежи, которые принимали очень важное участие в ликвидации последствий стихии. Когда вспоминаешь такие события, как 13 июня или 9 апреля (события 9 апреля 1989 года), возникает вопрос, неужели должна случиться беда, чтобы люди больше любили друг друга и в народе было такое ощущение единства», — заявил Квирикашвили.

По его информации, 65 семьям, которые в результате наводнения остались без крова, правительство выделило суммы на покупку жилья, и большинство из них уже получили квартиры.

На восстановление поврежденной инфраструктуры было потрачено более 40 млн лари, восстановлены сооружения Тбилисского зоопарка, разные страны после стихии подарили ему новых животных.

Специалисты изучили зону стихийного бедствия и установили те территории, проживание на которых опасно для жизни и здоровья. По заявлению премьера, это заключение позволит предотвратить риски повторения трагедии в будущем.

Георгий Квирикашвили особенно выделил вклад пожарных-спасателей в процесс ликвидации последствий стихии и почтил память погибшего 13 июня спасателя Зураба Музашвили. На заседании была рассмотрена инициатива министерства внутренних дел по улучшению пакета соцобеспечения пожарных-спасателей, согласно которой семья спасателя в случае его гибели при исполнении служебных обязанностей получит разовую помощь в размере 100 тысяч лари, а затем ежемесячно будет получать пособие в размере 1000 лари.

Как известно, год назад, 13 июня 2015 года, в Тбилиси в результате проливных дождей вышла из берегов речка Вере, которая затопила находящиеся вдоль ее русла улицы и Тбилисский зоопарк, разрушила новую автомагистраль Ваке-Сабуртало. В результате процесса ликвидации последствий стихии Тбилисский зоопарк временно возобновил работу на старом месте, но правительство столицы строит инфраструктуру для нового зоопарка в окрестностях Тбилисского моря. Восстановлена и автомагистраль Ваке-Сабуртало.