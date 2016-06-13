Донецк, 13 июня, 2016, 10:36 — ИА Регнум. За прошедшую ночь на Донетчине под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и Донецк. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает ДАН со ссылкой на источник в военном ведомстве ДНР.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Отмечается, что украинские войска вели огонь из тяжелых орудий (выпущено 70 артснарядов). «В период с 22:50 до 02:20 украинская сторона обстреливала из орудий калибра 122 мм Горловку, ясиноватский блокпост, окрестности промзоны и Докучаевск. В результате разрыва снарядов повреждены дома на улице Шашурина, 3, 11 и 21 в Никитовском районе Горловки. Там же перебит газопровод. Около 23:00 украинская сторона начала обстрел центрально-городского района Горловки из орудий калибра 122 мм», — рассказал источник.

В то же время пресс-служба Донецкой горадминистрации сообщает, что в прифронтовом Куйбышевском районе в результате ночного обстрела сгорел склад пластиковых окон. «Ночью 13 июня обстрелу со стороны ВСУ подвергся Куйбышевский район. Прямое попадание снаряда по ул. Югославской, 28 в кровлю склада по производству пластиковых изделий (ФЛП Ремов), сгорела кровля», — говорится в сообщении.

В свою очередь 13 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 40 раз нарушили режим прекращения огня, передает ИА REGNUM.

Он рассказал, что вблизи Авдеевки, Ленинского и Новгородского (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из минометов, а из вооружения БМП и зенитных установок ЗУ-23−2 ВС ДНР обстреляли украинские укрепления вблизи Троицкого, Новгородского и Луганского.Жмурко отметил, что в Красногоровке, Марьинке, Водяном и Талаковке (Мариупольское направление) бойцы армии ДНР применяли стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра и гранатометы. «На Луганском направлении было относительно спокойно, зафиксирован только неприцельный обстрел из гранатометов недалеко от Новозвановки», — подытожил Жмурко.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима полного прекращения огня с полуночи 30 апреля. Несмотря на это противоборствующие стороны продолжают спорадические перестрелки с применением бронетехники, минометов, артиллерии и широкого спектра стрелкового оружия.