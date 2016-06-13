Вашингтон, 13 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В США, в Восточном Рутерфорде и Фоксборо, закончили игры группового турнира команды Группы B.

Reuters Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино

Сборная Эквадора — Сборная Гаити 4:0 (2:0)

(2:0) Сборная Бразилии — Сборная Перу 0:1 (0:0)

Сборной Эквадора, после героической ничьей со сборной Перу, достаточно было выиграть у сборной Гаити с разницей в два мяча, и дорога в четвертьфинал была открыта. Эквадорцы решили эту задачу легко и непринуждённо, забив по два мяча в каждом тайме. У них были слабые шансы даже на первое место в группе, но для этого прежде всего следовало забить ещё три мяча. Так что после игры с Гаити сборная Эквадора заняла в Группе B второе место и в четвертьфинале сыграет с хозяевами турнира, сборной США.

Команды Бразилиии Перу решали между собой вопрос о том, кто займёт в группе первое место. Бразилии достаточно было не проиграть. Перуанцам необходима была только победа. Однако в первом тайме преимущество целиком и полностью было на стороне Бразилии. За весь первый тайм перуанцы не нанесли ни одного удара по воротам соперников, в то время, как их вратарь Педро Галлесе постоянно демонстрировал свой неплохой уровень. Три раза судья мог бы поставить мяч на одиннадцатиметровую отметку у ворот перуанцев, но мог и не ставить. А вот на последних минутах первого тайма он, пожалуй, должен был назначить пенальти в ворота бразильцев, но не увидел нарушения. В своём первом матче на турнире бразильцы уже получили мощную поддержку от судьи, который не засчитал абсолютно правильный гол эквадорцев, А ведь тогда ничья в последнем матче была бы в пользу перуанцев. Но первый тайм закончился без результата, и это выводило Бразилию в четвертьфинал.

Во втором тайме тренер сборной Перу произвёл замену в линии нападения сразу после перерыва, и игра несколько изменилась. Уже на первых минутах второго тайма перуанцы смогли нанести довольно опасный удар по воротам бразильцев, правда со штрафного. Моменты у вороти Бразилии начали время от времени возникать, и вообще игра стала более равной. На 64-й минуте у перуанцев на поле появился Рауль Руидиас, а бразильцы, которым не нравилось усиление игры соперников, выпустили наконец на поле Халка. И почти сразу перуанцы в контратаке забивают мяч в ворота бразильцев. Мяч после прострела с фланга в ворота забил вышедший на замену Рауль Руидиас, с расстояния полутора метров в пустые ворота, но не понятно, боком или скорее всего рукой. Главный судья обращается к своему помощнику за воротами, и минут за пять решение принято. Гол засчитан. Перуанцы вышли вперёд, 1:0. Оставалось ещё 15 минут игры. Однако игра у бразильцев расстроилась. Атаки шли одна за другой, но реальный момент был лишь один, когда на третьей добавленной минуте Элиас не смог подстроиться под передачу и с трёх метров пробил бедром в руки вратарю. Ну. а перуанцы бились за то, чтобы сохранить счёт и сохранили его. Грянула несколько скандальная сенсация. Бразилия не попала в четвертьфинал.

Теперь в четвертьфиналах между собой сыграют США с Эквадором, а Перу с Колумбией.

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