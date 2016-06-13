Оттава, 13 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Власти Канады решили обучать военнослужащих своей армии с помощью настольных игр. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает CBC News.

Farouq Taj Настольная игра

Сообщается, что канадские военные с помощью настольных игр, разработанных по заказу правительства, будут учиться планированию кампаний против террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России).

Одна из таких настольных игр получила название «Кризис ИГИЛ». В комплект игры входят карты Ирака и Сирии, игральные кости, карточки с условиями и задачами, маркеры.

Разработчики уверены, что настольная игра поможет канадским офицерам, не обладающим познаниями в военном планировании, развить нестандартное мышление и решать конкретные задачи нестандартными способами.

Также разработчики уверены, что неоспоримым преимуществом игры является её низка стоимость и высокая скорость подобного метода обучения. Игровая сессия рассчитана на три-четыре часа. В ней могут быть задействованы одновременно шесть человек.