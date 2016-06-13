Санкт-Петербург, 13 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Молодежный патриотический праздник состоялся в Петербурге на песчаном пляже Финского залива в Парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города. На нем побывал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На сцене выступили молодые российские артисты

Юлия Карнаева ИА REGNUM Песчаный замок

Погода в Петербурге в эти дни — ветреная и дождливая, но для молодых людей, ставших главными участниками и гостями праздника, это было неважно. Ведь нужно было успеть подержать в руках боевое оружие, сдать нормы ГТО, поболеть за участников рукопашных схваток, потанцевать под веселую музыку и подкрепиться армейской кашей с мясом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В честь праздника гостей угостили солдатской кашей и горячим чаем

Для гостей Дня России в Парке 300-летия были организованы спортивные и военно-обучающие площадки, работал пункт отбора на военную службу по контракту.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За Россию

На развернутой в полевых условиях выставке были представлены современные образцы военной техники и вооружения, экипировка военнослужащих, а также экспонаты, найденные поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Знакомство с оружием

Петербуржцев и гостей северной столицы поздравили с праздником губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом Юрий Евтушенко.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Поздравления от губернатора Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко порадовался тому, что самый молодой российский праздник стал популярен у молодежи. «Этот праздник устремлен в будущее, которое строит наша молодежь», — сказал Георгий Полтавченко.

В ходе праздника его участники составили на пляже «живую карту» России. На открытых площадках проходили показательные выступления курсантов центра специальной подготовки «Флагман» и бойцов единоборств. Все желающие могли сдать нормы комплекса ГТО и получить карту с личными результатами, проверить свою меткость в тире.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Спортивная подготовка

С концертной программой перед гостями Дня России выступили танцевальные и вокальные коллективы, а также лауреат премии «Золотой граммофон» Юлианна Караулова.