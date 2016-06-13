Симферополь, 13 июня, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым к 10 июня текущего года на 24,2% превысил аналогичный показатель прошлого года. Об этом сегодня, 13 июня, сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

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Он сообщил, что с начала года по 10 июня в Крыму отдохнули один миллион 82 тысячи туристов. Это на 24,2% больше чем в аналогичный период прошлого года.

Стрельбицкий рассказал, что массовый заезд начался с июня, что привело к быстрому росту турпотока.

«Неделю назад показатели были немножко ниже — прошлогодние цифры были превышены на 19%, но благодаря массовому заезду отдыхающих они подросли до 24%», — подчеркнул чиновник.

Санатории и отели полуострова заполнены на 45%. Некоторые отели на южном берегу Крыма, например, «Мрия» — на 95%.

Самая высокая туристическая нагрузка наблюдается в городе Саки (недалеко от Евпатории). Там заполняемость туристической инфраструктуры приблизилась к 70%.

«По прогнозам отельеров и руководителей санаторно-курортных объектов мы выходим на очень хорошие результаты буквально уже через неделю», — радуется Стрельбицкий.

Среди туристов по-прежнему есть граждане Украины, стран Евросоюза и даже Японии.

Туристический чиновник пообещал, что к 15 июня к приему туристов будут готовы абсолютно все пляжи на полуострове. Также продолжается классификация отелей. Уже 39 отелей и санаториев получили свои заслуженные «звезды». Из них пяти объектам присвоен пятизвездочный статус. Плановый показатель классификации на конец года — 100 объектов.

70% всех крымских пляжей остаются открытыми для посещения. На них можно отдыхать свободно и бесплатно. Остальные 30% пляжей относятся к санаторно-курортным учреждениям и являются закрытыми. Пройти туда можно за плату.