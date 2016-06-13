Шадринск, Курганская область, 13 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Детский сад

В курганском Шадринске в прошлом году в эксплуатацию введены два недостроенных детских сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки реализации программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2013−2020 годы» выяснилось, что заключенные в 2013 году контракты на строительство детсадов не исполнены должным образом. Внутренняя отделка помещений и внешнее ограждение детских дошкольных учреждений выполнены не полностью. Установлено, что заказчик при введении объектов в эксплуатацию не произвел необходимых замеров проведенных работ, поэтому документация о потраченных средствах предоставлена не в полном объеме. По выявленным нарушениям надзорным ведомством в адрес главы администрации Шадринска внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица муниципального комитета по строительству и архитектуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области к этому году планировалось создать 8 154 дошкольных мест. В 2013 году было начато строительство 13 детских садов. В 2014 году на строительство 11 новых детских дошкольных учреждений муниципальным образованиям области была выделена федеральная субсидия в размере более 336 млн рублей. Средства получили города Курган и Шадринск, Каргапольский, Катайский, Куртамышский, Петуховский, Шумихинский и Юргамышский районы.