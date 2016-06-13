Таллин, 13 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Во второй половине дня 12 июня спасатели подняли из реки Пярну (западная Эстония) обезглавленное женское тело. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на региональное онлайн-издание Pаrnu Postimees. Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Хейко Леесмент сообщил, что к ним поступило два сигнала об обнаружении трупа в реке, второй — от рыбака, который обнаружил под своей лодкой человеческую голову. Труп был поднят из воды в городской черте на Таллинской улице возле основного городского моста.

Арт ван дер Нер. Река близ города ночью

Личность погибшей пока не установлена. С начала нынешнего года из водоемов Эстонии извлечено 22 трупа, это ровно в два раза больше, чем за тот же период 2015 года. Пярну — пятый по численности населения город Эстонии в западной части страны, приморский курорт, «летняя столица Эстонии».