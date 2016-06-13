Таллин, 13 июня, 2016, 09:16 — ИА Регнум. 11 и 12 июня в ходе партийных слетов двух парламентских оппозиционных партий Эстонии — левой Центристской партии и правой Консервативной народной партии — были определены партийные кандидаты в президенты Эстонии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 июня, сообщили в пресс-службах партий, отметив, что от центристов им стала депутат парламента, бывшая министр образования Майлис Репс. Отмечают, что при голосовании на пленуме Центристской партии она опередила председателя партии Эдгара Сависаара.

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Кандидатом от консерваторов стал председатель партии Март Хельме, который был также переизбран на своем посту. Оба кандидата отметили, что намерены быть, в первую очередь, кандидатами от всего народа и говорить со всеми для разрешения стоящих перед государством проблем. Оба кандидата подвергли критике кандидатов в президенты от правящих партий.

Выборы президента Эстонии состоятся в августе-сентябре 2016 года. Для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо заручиться поддержкой не менее 21 депутата из 101. Если для центристов это не является проблемой — их в парламенте 27 членов, то у консерваторов всего 7 депутатов, и им придется договариваться с другими парламентскими партиями для поддержки своего кандидата. Главу эстонского государства избирает парламент.

Ране о выдвижении своего кандидата в президенты Эстонии заявили парламентские партии, входящие в правительство: Социал-демократическая партия (спикер парламента Эйки Нестор), Союз правых партий «Отечество — Република» (адвокат Аллар Йыкс) и правящая Реформистская партия (сразу три кандидата — основатель и почетный председатель партии Сийм Каллас, министр иностранных дел Марина Кальюранд и депутат Европарламента Урмас Паэт).