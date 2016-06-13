Таллин, 13 июня, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Конкурс по разработке и изготовлению новых образцов формы для сотрудников Департаменте полиции и погранохраны Эстонии признан не состоятельным, новый объявят не позднее июля нынешнего года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 июня, сообщили в эстонской газете Eesti Pаevaleht со ссылкой на генерального директора департамента Тауно Туйска. Сообщается, что «из провалившегося в конце 2015 года конкурса были сделаны выводы, и ошибки повторены не будут». В частности, принято решение, что сотрудникам департамента — полицейским и спасателям — будет сокращено количество служебной одежды и униформы.

narvacity.ee Форма полиции Эстонии

По словам Туйска, объемы поставок служебной одежды определены точнее, в саму новую униформу внесены изменения после ее испытания самими сотрудниками. Учитывая скандальный характер проводимого конкурса, решено отказаться от идеи одного победителя, заказ будет разделен на две части — с отдельной поставкой одежды и обуви. Также решено отказаться от требований банковской гарантии участников гостендера, а также от жесткой привязки по времени к исполнению заказа. Конкурс станет международным. Согласно прогнозу, первая партия новой униформы должна быть поставлена в департамент к июню 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проводивший госконкурс на получение заказа на пошив формы Департамент полиции и погранохраны МВД страны подозревают в создании особых условий для будущего победителя. Сообщается, что победившая на конкурсе эстонская фирма A La Carte Uniforms подозревается в сговоре с руководством департамента, которое создало такие жесткие условия конкурса на получение госзаказа, что под них изначально подходил лишь будущий победитель. Речь идет о заказе объемом 9,5 млн евро, рассчитанном на выполнение в течение ближайших шести лет. Планируется пошив более пяти тысяч комплектов спецодежды, в состав которой входят свыше 20 наименований.