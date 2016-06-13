Москва, 13 июня, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В возрасте 46 лет скончался российский актер Алексей Дайнеко. Об этом сегодня, 13 июня, сообщила журналистам супруга актера Елена Логацкая.

Леан-М (2012) Алексей Дайнеко

«Сегодня не стало Алеши… Не хочу в это верить, не могу в это верить», — написала Логацкая.

Сообщается, что Дайнеко умер сегодня в 00:30 по московскому времени. Причина смерти не уточняется. Логацкая заявила, что будет взаимодействовать со следственными органами. Ранее, 1 июня, сообщалось, что Дайнеко сломал ногу.

Дайнеко родился 5 июня 1970 года. В 1993 году он окончил ГИТИС по специальности «актер театра и кино». Он работал в Центральном академическом театре Российской армии, а также был телеведущим программы «Планета связи» на канале ТВЦ и ТВ6.

Актер известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Метод Лавровой-2», «Секунда до…», «Карпов», «Империя под ударом», «Второй убойный», «Дальнобойщики-3», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Что сказал покойник».