Барнаул, 13 июня, 2016, 08:41 — ИА Регнум.

Барнаул, пляжи, паводок

Торговый центр в Барнауле

Обь у Барнаула продолжает прибывать. По данным на 13 июня, уровень воды в реке составил 564 см над нулем водомерного поста. Таким образом, уровень за сутки вырос на 6 см. (критический уровень Оби для города составляет 540 см.), — об этом сегодня сообщает сайт ИД «Алтапресс». Сейчас вода вышла в пойму реки и затопила заливные луга, земельные участки в Затоне. На 13 июня затоплено 48 участков. В дома вода не зашла.

Между тем, именно из-за паводка на барнаульских пляжах запрещено купаться: городской открыт только для загорающих, а «Водный мир» и вовсе затопило. «Подтоплены территория, вышка для купающихся, бассейн, концертная сцена и домики для посетителей. Обская вода вплотную подошла к контрольно-пропускному пункту, который находится со стороны Правобережного тракта», — информирует ИД «Алтапресс».

«Алтай. Точки Роста — 2016»

Всю неделю в Смоленском районе Алтайского края проводился Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста — 2016». Об этом 6 июня сообщает ИА «Амител» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Сегодня Алтай радушно встречает молодежь со всех уголков России и из многих стран мира. Острые дискуссии, творческие конкурсы и деловые мастер-классы форума способствуют развитию международных молодежных проектов, укреплению взаимопонимания, бизнес-сотрудничеству», отметила в телеграмме по случаю начала форума председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Приветствие участникам VIII Международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста — 2016» направил и председатель Государственной думы Российской Федерации Сергей Нарышкин.

Массовое сокращение в Троицком районе

В Заводском филиала войсковой части 54 730−2 произведено высвобождение работников. Как сообщает 10 июня районная газета «На земле Троицкой», работы лишились 166 человек, из них 130 попали под сокращение, и 10−12 работников уволены в связи с окончанием трудового договора.

«За последние три года это самое массовое сокращение у нас в районе. Сейчас люди обращаются к нам и становятся на учет. Основная масса — это, конечно, жители Заводского, а также близлежащих сел — Петровки, Песьянки, Озеро-Петровского, поселка Гордеевского и райцентра», — пояснили в Центре занятости населения.

Торговых центров много не бывает

ИА «ПолитСибРу» 6 июня опубликовало интервью с главным архитектором Барнаула Сергеем Боженко, который, в частности, высказал свое отношение по поводу того, что в Барнауле слишком много торговых центров.

«Раньше многие говорили, что в городе показатели обеспеченности торговыми площадями уже заметно превысили генплановские расчеты. Надо помнить, что эти расчеты создавались в условиях плановой экономики, там были минимальные нормативы, в каждом городе они уже давно превышены, в том числе и в Барнауле. Это судьба каждого города в России — иметь превышение обеспеченности торговыми площадями по сравнению с плановыми нормативами. Эти нормативы были приняты еще при советской власти. Про них нужно забыть, что мы и сделали. Кстати, сейчас это и вовсе не нормируется. Тем более, чем больше будет построено недвижимости, тем город будет богаче. Поэтому, чем больше строят — тем лучше. Благодаря этому, повышается и уровень, и качество жизни. Ведь всякое строительство, независимо от функций, ведет к обновлению инженерных коммуникаций, благоустройству, озеленению прилегающей территории каждого нового объекта. Кроме того, создаются дополнительные парковочные места для временных клиентов, подземные и надземные этажи, что может быть не заметно, но это очень помогает в вопросе размещения машин в городе», — полагает главный архитектор Барнаула.

Аграрный праздник для всей России

До старта на Алтае Всероссийского Дня Поля осталось чуть более месяца. Впервые в истории региона край проводит главный аграрный праздник для всей страны. И впервые — после долгого перерыва — в России возобновляют празднования по случаю завершения ярового сева, — подробности 10 июня сообщает программа «Вести-Алтай».

Под Барнаулом сейчас развернулась гигантская стройка: ее площадь составляет около 7 гектаров. Площадка предназначена для того, чтобы здесь была выставлена вся без исключения сельхозтехника, которая производится в России — тракторы, комбайны плуги.

«Идея совместить комфорт выставочного комплекса с возможностью тут же испытать сельхозтехнику в работе, была реализована семь лет назад, и с 2011 года здесь, на 37-м километре Павловского тракта, стали проводить главный аграрный праздник для всей Сибири. ждетМинувший юбилейный агрофорум показал полтысячи образцов техники от 170 ведущих мировых производителей и принял более 16 тысяч гостей, которые купили техники на 300 миллионов рублей», — поясняет корреспондент «Вестей» Дмитрий Клишин.

На День Поля аккредитовано уже более 250 производителей техники. В качестве гостей на Алтай прибудут представители компаний из разных частей света — от Италии и Чехии — до Китая и Арабских Эмиратов.

Отопительный сезон за 525 миллионов

В рамках подготовки к новому отопительному сезону власти региона объявили аукцион на покупку топлива. Как сообщает «Катунь-24», на приобретение угля власти региона планируют выделить 525 миллионов рублей. На эти средства планируют закупить 250 тысяч тонн топлива для 58 городов и районов Алтайского края.

Итоги аукциона подведут уже 27 июня. В 2015 году поставкой угля занималась компания «Алтайкрайэнерго». Топливо приобретали у трех кузбасских поставщиков. Всего было закуплено 249 тысяч тонн угля на общую сумму 508 миллионов рублей.

Жалобы на сибирскую прессу разберут в Барнауле

В Сибири создана коллегия по жалобам на прессу. Центром ее станет Барнаул, — такое решение приняли на журналистской конференции. Подробности 8 июня сообщает корреспонденты телепроекта «Наши новости» («НН»). Коллегия будет заниматься созданием механизмов досудебного урегулирования конфликтов между СМИ и заявителями.

«В основном это читатели, зрители и герои материалов, которые считают, что журналист перепутал или подтасовал факты. Эксперты будут искать правду. На уровне страны такой орган существует уже давно — в него входят авторитетные журналисты, преподаватели профильных вузов, а также юристы и общественные деятели. Западно-сибирская коллегия повторит и устройство федеральной: будет состоять из двух палат, представляющих интересы, не только недовольных заявителей, но и авторов. Обратиться в нее смогут жители шести регионов — Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей», — передают «НН».

«Аквамарин"овые страдания

Спортивно-оздоровительный комплекс «Аквамарин», построенный в Камне-На-Оби по губернаторской программе «75×75» в 2013 году, испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом 6 июня сообщает сайт газеты «Каменске известия» («КИ»).

По данным корреспондента Натальи Морозовой, его финансирование прекратилось и завис вопрос с передачей его из города в район. Сегодня долги перевалили за 2,5 млн. рублей. Идут разговоры о его временном закрытии. Как пояснила директор комплекса Ирина Позднякова, несмотря на то, что людей в бассейн ходит немало и определенные деньги комплекс зарабатывает, но всегда подобные учреждения в небольших городах являются дотационными.

«Оказалось, чтобы работать без долгов, бассейну необходимо почти семь миллионов. А город на 2016 утвердил только один миллион. Меня как руководителя не пригласили на заседание Думы, не объяснили, откуда появилась такая сумма. Вероятно, городское руководство надеялось, что передача бассейна произойдет максимум за 2 месяца. Мы тоже подзатянули пояса, думали, потерпим. Прошло почти полгода… Денег нет. Задолженность по зарплате за апрель еще 214 тысяч не выплачена, а уже май закончился. У нас на 28 человек фонд заработной платы 308 тысяч. По электроэнергии более 100 тысяч долг плюс расходы на налоги, химию, уголь, воду. Долги растут, как снежный ком», — пишет корреспондент «КИ».

Выяснилось, что власти региона дали поручение администрации города Камня обеспечить проведение мероприятий по передаче спортивно-оздоровительного комплекса «Аквамарин» в муниципальное образование Каменский район, но оно до сих пор не исполнено.

Это известие не осталось без внимания региональных СМИ. В частности, ИА «Банкфакс» 8 июня напомнило, что причиной возникновения бюрократических проволочек с передачей «Аквамарина» в собственность района могли послужить изменения в структуре представительных органов власти.

«В апреле 2015 года состоялся референдум по объединению Камня-на-оби и Каменского района. Большая часть избирателей в обоих муниципалитетах согласились создать единый район с административным центром в городе. Это решение повлекло за собой переформатирование на всех уровнях, включая административное переподчинение ряда социально значимых объектов. К слову, за последнее время в Камне-на-Оби были закрыты кинотеатр, детсад и бани», — отмечает ИА «Банкфакс».

Американский клен захватил парк в Бийске

Парк в поселке Нагорном продолжают приводить в порядок, но довести работу до конца мешают заросли американского клена. Справиться я с ними будет непросто — за несколько десятилетий деревья практически вытеснили с территории местные растения, — об этом 9 июня пишет газета «Бийский рабочий» («БР»).

Корреспондент Маргарита Костюченко напомнила, что на территорию России, и на Алтай в частности, американский клен привезли как декоративное растение.

«Дерево показалось интересным, да и росло быстро, поэтому в середине 50-х годов прошлого века его стали рекомендовать для озеленения городов и поселков. Проблему заметили только через несколько десятилетий: клен активно размножается семенами и не дает расти на этой территории другим деревьям, кроме того, его пыльца является аллергеном. Теперь с «пришельцем» ведут борьбу — ясенелистный клен даже занесен в Черную книгу флоры Средней России, в которой описаны чужеродные растения, способные нанести вред человеку и окружающей среде», — пишет «БР».

Несмотря на то, что парк в Бийске полностью планируют очистить от ясенелистных кленов, большие деревья пока решили не трогать, — пишет корреспондент «БР».

Триединая надстройка и формирование правительства

Губернатор Алтайского края Александр Карлин анонсировал новую структуру в администрации региона. Речь идет о так называемом управлении юстиции, которое должно объединить несколько существующих ведомств, — об этом 8 июня пишет ИА «Банкфакс».

«Завершается создание новой конструкции под правительство. В ближайшее время будет создана структура, которая объединит в себе три направления работы. Ее условное наименование — управление юстиции. В его состав войдет управление по обеспечению деятельности мировых судей, управление ЗАГС. В этом же ведомстве будет проводиться работа по экспертизе нормативных правовых актов муниципалитетов, в первую очередь уставов муниципальных образований наших районов и городских округов. Новая структура также будет обеспечивать экспертный контроль и согласование проектов нормативных правовых актов, которые издают краевые ведомства. Все это позволит консолидировать наши ресурсы и обеспечивать более тесное взаимодействие с территориями», — цитирует слова главы региона ИА «Банкфакс».

Александр Карлин напомнил, что в настоящее время из вышеупомянутых ведомств в территориях присутствуют структуры ЗАГСа.

«Они нацелены на узкую задачу. С появлением управления юстиции в территориях появятся структуры с более широкими компетенциями. Специалистам администрации дальнего сельского района будет проще работать, контактировать с краевыми специалистами. Нам это позволит консолидировать управленческий ресурс и обеспечить более тесное взаимодействие с муниципальным уровнем», — пояснил губернатор.

ИА «Банкфакс» напоминает, что реформирование структуры исполнительной власти в Алтайском крае ведется с конца 2013 года. Анонсированная цель всех укрупнений — переход на правительственную модель, сроки появления которой уже несколько раз сдвигались.

Деревянное кружево

В алтайском селе Хлопуново возрождают домовую резьбу, — пишет 8 июня газета «Алтайская правда» («АП»). Когда-то это старинное село Шипуновского района славилось своим деревянным кружевом. Сельские дома украшали затейливые коньки, ажурные карнизы и ставни. Но со временем их вытеснили сайдинг и пластик. Возрождая былые традиции, местная жительница Любовь Сухорукова умудряется подружить их с новоделом, — поясняет корреспондент «АП» Тамара Попова.

Сама мастерица про свое увлечение рассказывает: «Я родом из Заринского района, в семидесятых вышла замуж и приехала сюда. Мне всегда нравились хлопуновские дома с деревянной резьбой и жаль было уходящей красоты. И вот, когда наши с мужем дети выросли, а вязание уже надоело, я решила попробовать восстановить ремесло предков, благо исходный материал, штакетник, всегда под рукой. Муж научил работе с инструментом, увлеклась, и теперь уже день не в радость, если какой-нибудь узор не вырежу».

Говорит, что работает по дереву вручную, по лекалам, которые придумывает сама. Своим умением Любовь Сухорукова делится со школьниками.

«Космический полицейский» под Барнаулом

Центр слежения за космическими объектами возводят под Барнаулом, — об этом 10 июня сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на Федеральное агентство специального строительства."На территории появятся комплекс сооружений различного назначения, трансформаторная и насосные станции, дизельная электростанция, штаб со спецоборудованием, складские помещения, контрольно-пропускной пункт. Сейчас ведется устройство фундаментов и дорог внутри площадок», — пишет «КП».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России собираются развернуть более 10 комплексов нового поколения системы контроля космического пространства, которые позволят военным сформировать каталог космических объектов. По планам он доложен превзойти аналогичный, составленный американской NORAD — главным стратегическим командованием США. Первые две станции контроля космического пространства в Подмосковье и на Дальнем Востоке уже введены в режим боевого дежурства.