Москва, 13 июня, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В Москве прошли празднования, посвященные Дню России. Торжества начались с утра в центре и во всех округах столицы и завершились красочным фейерверком на 22 площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Салют в честь Дня России на Поклонной горе

Так, мероприятия прошли в городских парках, домах культуры и других культурных учреждениях.

В летних кинотеатрах организовали бесплатный показ фильмов, в парках прошли фестивали, а на главных площадях состоялись концерты.

Напомним, 12 июня отмечается День России.