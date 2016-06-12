В Москве отметили День России: фестивали, концерты и салют
Москва, 13 июня, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В Москве прошли празднования, посвященные Дню России. Торжества начались с утра в центре и во всех округах столицы и завершились красочным фейерверком на 22 площадках города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Салют в честь Дня России на Поклонной горе
Так, мероприятия прошли в городских парках, домах культуры и других культурных учреждениях.
В летних кинотеатрах организовали бесплатный показ фильмов, в парках прошли фестивали, а на главных площадях состоялись концерты.
Напомним, 12 июня отмечается День России.