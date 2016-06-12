Париж, 12 июня, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Сборная Северной Ирландии уступила команде Польши в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 12 июня на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал польский футболист Аркадиуш Милик, забивший единственный мяч на 51-й минуте.

Таким образом, сборная Польши на данный момент возглавила группу «С». Германия и Украина, которые также находятся в этой группе, проведут свой матч позднее.

ЧЕ-2016. Финальный раунд. Группа С. 1-й тур

Северная Ирландия — Польша — 0:1.

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