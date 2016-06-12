Архангельск, 12 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Празднование Дня России в Архангельске прошло на двух площадках. Несмотря на капризы погоды (дождь и ветер), практически все запланированные мероприятия состоялись, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая ИА REGNUM В рамках праздника горожанам вручили ленточки — триколлор

Так, на Красной пристани в Архангельске состоялись соревнования по уличному баскетболу, работали аквагримеры, а волонтеры областного Дома молодежи подготовили танцевальный флешмоб. Соревнования роллеров были отменены из-за дождя.

Анна Резвая ИА REGNUM Участники танцевального молодежного флешмоба

Во второй половине дня праздничные мероприятия развернулись на площади Мира возле Вечного огня. На главной сцене состоялся праздничный концерт. В рамках концерта наградили победителей областного конкурс детских рисунков «Я живу в России», организованного региональным центром патриотического воспитания. Также отметили победителей всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия», первые лица области вручили паспорта и памятные медали «Патриот России». Кроме этого, работал пункт отбора граждан на военную службу по контракту, полевая кухня, выставка «Оружие Победы».

Анна Резвая ИА REGNUM Выставка «Оружие Победы»

Кульминацией праздника стало совместное исполнение гимна Российской Федерации и выступление экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева.

День России — это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия).