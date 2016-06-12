Несмотря на капризы природы, в Архангельске отметили День России
Архангельск, 12 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Празднование Дня России в Архангельске прошло на двух площадках. Несмотря на капризы погоды (дождь и ветер), практически все запланированные мероприятия состоялись, передает корреспондент ИА REGNUM.
Так, на Красной пристани в Архангельске состоялись соревнования по уличному баскетболу, работали аквагримеры, а волонтеры областного Дома молодежи подготовили танцевальный флешмоб. Соревнования роллеров были отменены из-за дождя.
Во второй половине дня праздничные мероприятия развернулись на площади Мира возле Вечного огня. На главной сцене состоялся праздничный концерт. В рамках концерта наградили победителей областного конкурс детских рисунков «Я живу в России», организованного региональным центром патриотического воспитания. Также отметили победителей всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия», первые лица области вручили паспорта и памятные медали «Патриот России». Кроме этого, работал пункт отбора граждан на военную службу по контракту, полевая кухня, выставка «Оружие Победы».
Кульминацией праздника стало совместное исполнение гимна Российской Федерации и выступление экс-солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева.
День России — это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия).