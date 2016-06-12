Париж, 12 июня, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Футболисты сборной России довольны результатом матча против команды Англии на Евро-2016, который состоялся 11 июня в Марселе. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков.

Steven Depolo Забитый гол

«Настроение чуть лучше, чем могло быть. Это положительных эмоций добавляет, — сказал Широков. — Результатом мы довольны — игрой, конечно, нет».

При этом полузащитник добавил, что у сборной России еще есть «время исправить все ошибки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча между сборными России и Англии, прошедшая 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась со счетом 1:1. 15 июня сборная России проведет матч второго тура группового этапа против команды Словакии.

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