Подпорожье, Ленинградская область, 12 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Национальный праздник состоялся вчера, 11 июня, в селе Винницы Подпорожского района — столице Вепсарии.

Борис Кустодиев. Русская Венера (фрагмент). 1926

«Древо жизни» — традиция финно-угорского мира в Ленинградской области, существующая 29 лет. В этом году темой праздника стало выражение «Мянэ кюльбетьхе», что в переводе с вепсского языка означает «Иди в баню». Посетители соревновались в колке дров, учились вязать веники и выигрывали приятные банные подарки: дубовые бочонки, расписные деревянные тазики и многое другое. Главный приз праздничной лотереи — настоящий банный сруб — остался у выходца из села Винницы.

Поход в баню для малочисленных народов Северо-Запада всегда был традицией. В книгах о вепсской культуре описаны банные обряды, связанные с рождением младенца, лечением болезней, прощанием с родительским домом. Поэтому фотоконкурс «С легким паром», итоги которого были подведены в рамках праздника, организаторы назвали шансом для каждого участника раскрыть творческий потенциал и стать единицей традиционной народной культуры вепсов.

Мастера из Нижнего Новгорода, республики Карелия, Великого Новгорода и других мест жительства вепсов представили на праздничной ярмарке свои ремесленные изделия. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Любовь Совершаева, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, оценила изобилие сувенирной вепсской продукции и отметила, что «Древо жизни» уже перерос региональный уровень и вполне мог бы стать праздником федерального масштаба.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая Вепсским центром фольклора Надежда Ковальская, в дни праздника на главной площади села всегда яблоку негде упасть: «В прошлом году гостей было больше шести тысяч, это в три раза больше, чем население Винниц. В этом году немного помешала дождливая погода, но все же Вепсский центр фольклора вчера встретил четыре автобуса туристов и провел для всех желающих экскурсионные программы».

Столы изобиловали вепсскими угощениями: колоба, калитки, уха, а также национальный напиток вепсского народа — олудь. На сцене друг друга сменяли фольклорные творческие коллективы Подпорожского района и гости из других мест Ленобласти. Вечером посетителей ждала затопленная баня и праздничная дискотека.

Мероприятие, по мнению Надежды Ковальской, полностью соответствовало шуточной теме благодаря всем гостям. К примеру, глава администрации Винницкого поселения Алексей Кузнецов получил в подарок банный веник от вице-губернатора Ленобласти Николая Емельянова. На мероприятии присутствовали и представители регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Они остались довольны праздником, а также выразили готовность продолжать развитие туристического направления в Винницах, обращая на подобные мероприятия внимание других регионов.

Справка

Общая численность вепсов в России, по переписи 2010 года, — 5.936 человек. Статус коренного малочисленного народа Российской Федерации вепсы получили в 2000 году. Крупнейшим местом их компактного проживания является поселок Винницы (вепс. Вингл) Подпорожского района Ленинградской области, который вепсы называют столицей своего края.

Сотрудники Вепсского центра фольклора активно поддерживают и развивают культуру малочисленного народа в современном мире. В начале этого года у центра появился интернет-портал, где пользователь может узнать об истории и традициях столицы Вепсарии, а также получить информацию о мероприятиях и программах, организуемых на базе центра.