Вашингтон, 12 июня, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Расстрел посетителей ночного гей-клуба в городе Орландо (штат Флорида) нужно считать терактом. Об этом, как передает Life.ru, заявил губернатор штата Рик Скотт.

mosaic36 Убийство

«Если кто-то идет и забирает так много жизней, это определенно акт террора», — говорит он.

При этом Рик Скотт добавил, что сейчас властям города нужно разобраться с тем, что произошло.

Ранее мэр города Орландо Бадди Дайер сообщил, что жертвами стрельбы в ночном гей-клубе Pulse стали 50 человек, еще 53 получили ранения.

«У нас не 20, а 50 жертв, в дополнение к стрелявшему, еще 53 госпитализированы», — уточнил градоначальник.

Читайте также: Число убитых в гей-клубе в Орландо возросло до 50