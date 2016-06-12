Самара, 12 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. В Самаре в сгоревшей бане обнаружены трупы четырех человек (женщины и трех детей), сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

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«В ночь с 11 на 12 июня в бане одного из домов, расположенных по улице Хворостянской в городе Самаре, произошёл пожар, после тушения которого обнаружены тела 3-х малолетних детей и женщины, без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Другие подробности пока неизвестны.