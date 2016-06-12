Минск, 12 июня, 2016, 19:00 — ИА Регнум. «Становлению современной России, обеспечению ее стабильного социально-экономического роста и укреплению позиций на международной арене способствовали проведенные, в том числе под Вашим руководством, серьезные преобразования», — сказано в поздравлении с Днём России, которое Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил президенту России и её гражданам.

kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Руководитель постсоветской республики выразил надежду, что Белоруссия и Россия продолжат тесное, плодотворное сотрудничество в атмосфере доверия и взаимопонимания на благо своих народов, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко пожелал Путину успехов в ответственной государственной деятельности, а всему российскому народу — мира и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии последовательно проводят политику «белорусизации», предусматривающую конструирование новой, не русской идентичности белорусов, соответствующей целям проекта строительства «сильной и процветающей Белоруссии», руководство которой намерено сражаться за свои интересы в случае, если «завтра Путин придёт, захватит».

Также напомним, с подачи Минюста Белоруссии Мингорсуд 12 июня 2013 года — в День России, ликвидировал старейшую и крупнейшую организацию российских соотечественников — Минское общество русской культуры «Русь».