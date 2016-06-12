Минск, 12 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником — Днём рождения Королевы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Xiyang Xing Принц Филип и королева Елизавета II

Лукашенко выразил заинтересованность постсоветской республики в расширении всесторонних связей с Великобританией на благо народов двух стран, сказано в официальном сообщении. О реакции в Букингемском дворце на очередное послание из Минска ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как Александр Лукашенко сделал несколько необычных заявлений на тему британской монархии и сравнил себя с английской королевой, он стал персонажем анекдотов и даже сатирических мультфильмов. Пресс-служба президента Белоруссии регулярно информирует о рассылке поздравлений монархам всего мира, информацию об ответных поздравлениях найти непросто.

Также отметим, власти Великобритании более благосклонны к русофобствующей прозападной оппозиции в Белоруссии, нежели к простым гражданам. При этом компании Великобритании активно приобретают нефтепродукты, выработанные в Белоруссии из российской нефти, а также соперничают с российскими коллегами по вложениям в экономику постсоветской республики.