Париж, 12 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Сборная Турции уступила команде Хорватии в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 12 июня на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи стал хорватский полузащитник Лука Модрич, забивший единственный мяч на 41-й минуте.

Таким образом, сборная Хорватии на данный момент возглавила группу «D». Испания и Чехия, которые также находятся в этой группе, проведут свой матч позднее.

ЧЕ-2016. Финальный раунд. Группа D. 1-й тур

Турция — Хорватия — 0:1.

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