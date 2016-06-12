Симферополь, 12 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Крымские татары, проживающие на территории Российской Федерации, намерены создать федеральную национально-культурную автономию. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава государственного комитета крымского правительства по межнациональным отношениям и депортированным гражданам Заур Смирнов.

Адольф Гебенс. Группа чинов Крымско-Татарского эскадрона.1858

По его словам, в Крыму автономия уже действует, и ее возглавил Эйваз Умеров. Работа по созданию региональных автономий началась в ряде других регионов страны.

«Сейчас идет работа в Санкт-Петербурге, Астраханской области, Москве по созданию региональных национально-культурных автономий крымских татар, — сказал представитель крымских властей. — После этого крымские татары получат право создавать национально-культурную автономию федерального уровня».

При этом Смирнов добавил, что целью создания автономии является консолидация всех крымских татар, которые проживают в Российской Федерации.