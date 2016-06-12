Красногорск, 12 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Предположительной причиной крушения истребителя Су-27 в Пушкинском районе Подмосковья стал инсульт у летчика Сергея Еременко, который случился во время полета. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в комиссии по расследованию причин крушения.

Rob Schleiffert Истребитель Су-27

«По предварительным данным, причиной крушения самолета стал инсульт у летчика во время полета», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Пушкинском районе Московской области потерпел крушение истребитель Су-27, который входил в состав пилотажной группы «Русские витязи». Пилот воздушного судна погиб, тело мужчины нашли возле взорвавшегося самолета.

По данному факту военным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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