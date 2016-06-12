Село Усть-Кокса, Алтай, 12 июня, 2016, 17:21 — ИА Регнум. Пропавший в Республике Алтай двухместный самолет A-33 обнаружен с воздуха в 13:30 по местному времени (9:30) в долине реки Тюдет в Усть-Коксинском районе, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Республике Алтай. После обнаружения к месту происшествия выдвинулись наземные группы спасателей. Наземная операция продлилась несколько часов, поскольку к месту происшествия невозможно добраться на автомобильном транспорте.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай Разбившийся в горах Алтая самолет А-33.

Непосредственно для поисков в течение дня было привлечено девять групп численностью 31 человек, в том числе два воздушных судна. В настоящее время на месте ведутся следственные и иные мероприятия, связанные с транспортировкой обломков воздушного судна и тел погибших.

Местные СМИ отмечают, что на борту самолета находились бизнесмены Александр Акентьев и Сергей Тюжин (он управлял воздушным судном). Самолет вылетел с усть-коксинского аэродрома вечером 11 июня и перестал выходить на связь.

По факту крушения самолета уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Рассматриваются две основные версии случившегося: ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.