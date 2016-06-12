Минск, 12 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. О намерении участвовать в парламентской кампании 2016 года заявили 10 июня на пресс-конференции в Минске лидеры одной партии, одной зарегистрированной общественной организации и одной незарегистрированной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Foreign and Commonwealth Office Белорусская оппозиция на встрече с министрами Евросоюза. Слева — Виталий Рымашевский и Анатолий Лебедько

В 2015 году Александру Лукашенко весьма кстати пришлось участие в президентской кампании «альтернативного кандидата» в лице Татьяны Короткевич. В 2016 году участие в парламентской кампании примет гораздо большее количество номинальных оппонентов «режима», что позволит руководству постсоветской республики говорить о демократичности процесса, выборах на альтернативной основе и, в конечном итоге, в очередной раз констатировать отсутствие поддержки народом «пятиколонников» или «так называемой оппозиции».

О намерении создать «правоцентристскую коалицию» публично заявили лидер «Объединенной гражданской партии» Анатолий Лебедько, первый зампред «Движения «За Свободу» (зарегистрирована Минюстом как общественное объединение) Юрий Губаревич, а также сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД не зарегистрирована Минюстом) Виталий Рымашевский. По их словам, в ходе нынешней кампании может быть выдвинуто 280 кандидатов от оппозиции в 95 из 110 избирательных округов.

Лебедько отметил, что список кандидатов уже согласован. Губаревич заявил, что власти уже сейчас оказывают давление на кандидатов в кандидаты в депутаты от оппозиции. Рымашевский пояснил, почему новообразованная коалиция не на 100% закрывает своими кандидатами избирательные округа: «Пятнадцать округов мы оставим нашим политическим партнёрам».

После парламентской кампании прозападная оппозиция намерена создать «Ассамблею народных представителей». По словам Рымашевского, в данную структуру будут собраны не только кандидаты в депутаты от оппозиции, но также иные «авторитетные люди».

Губаревич сообщил также, что коалицией подготовлено совместное заявление, в котором изложены «общие ценности». Среди таковых — приверженность «белорусизаци» и «восстановление демократии», что указывает на условия, в которых проходит парламентская кампания, а также интеграция с Евросоюзом и «защита от угроз суверенитета со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, после ликвидации в 1996 году Верховного совета Белоруссии сторонники Александра Лукашенко вошли в состав двухпалатного Национального собрания. Голосование за кандидатов в нижнюю палату НС — Палату представителей, состоится 11 сентября. Состав верхней палаты — Совета Республики, также будет сформирован в сентябре из числа Советов депутатов областей и города Минска, а также назначенных лично Александром Лукашенко.

Предыдущие парламентские кампании прозападная оппозиция бойкотировала и, как отмечают политологи, её участие в нынешней кампании обусловлено давлением США и ЕС на своих клиентов в постсоветской республике.