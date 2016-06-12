Участники Евро-2016, Группа D, Турция
Париж, 12 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум.
OnurGurbiyik
Турецкий футбол
- Сборная Турции в прошлом веке не показывала никаких значимых результатов, но в начале нынешнего века Турция сумела дважды завоевать третьи места, сначала на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии, а затем на чемпионате Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии.
- На Евро-2016 Турция пробилась, став лучшей третьей командой в отборочном турнире. Четвёртой в этой отборочной группе стала Голландия, лишившаяся, таким образом, возможности выступить на Евро-2016.
- Почти все игроки сборной Турции играют в чемпионате Турции.
- Тренирует сборную Турции Фатих Терим.
- Сборная Турции занимала на момент начала чемпионата Европы 18-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Турции на победу на Евро-2016 с коэффициентом 100, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 67.