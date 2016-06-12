Участники Евро-2016, Группа D, Испания
Париж, 12 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум.
cabezadeturco
Испанская сборная по футболу
- Сборная Испании долгое время считалась в какой-то степени футбольным неудачником. Почти постоянно участвуя в финальных турнирах чемпионатов мира и Европы, до 2008 года испанцы завоевали четвёртое место на чемпионате мира 1950-го года в Бразилии и выиграли розыгрыш чемпионата Европы 1964 года, победив в финале у себя дома сборную СССР. В остальных случаях сборная Испании всегда считалась претендентом на высокие места, однако не проходила дальше ¼ финала. Но начиная с 2008 года на долю сборной Испании выпал небывалый успех. Дважды подряд испанцы побеждали в первенствах Европы, а между ними стали чемпионами мира, первыми из европейцев завоевав это звание вне пределов Европы (в 2010 году чемпионат мира проходил в ЮАР).
- На Евро-2016 Испания отобралась, заняв уверенное первое место в отборочной группе C, в которой второй стала Словакия, которая отстала на пять очков.
- Состав сборной Испании весь состоит из игроков сильнейших европейских клубов. Кроме испанских здесь можно упомянуть «Баварию», «МЮ», «Арсенал», «Челси», «Порту». Из игроков особо следует отметить легенду испанского футбола вратаря Икера Касилиаса, уже сыгравшего за сборную Испании 165 матчей. Правда сейчас первым номером в воротах сборной Испании стал Давид де Хеа из «МЮ». Надо отметить, что испанцы во всех линиях имеют более чем достаточный выбор высококлассных исполнителей.
- Тренирует сборную Испании Висенте дель Боске.
- Сборная Испании занимала на момент начала чемпионата Европы 6-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Испании на победу на Евро-2016 с коэффициентом 5.5, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 6.5.