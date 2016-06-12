Участники Евро-2016, Группа D, Чехия
Париж, 12 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум.
Sébastien Avenet
Чешский флаг
- Сборная Чехии существует с 1994 года, и с тех пор не пропустила ни одного финального турнира первенства Европы. В 1996 году в Англии Чехия дошла до финала, но уступила в нём сборной Германии. В Португалии в 2004 году Чехия играла в полуфинале, но в финал не попала, уступив будущим победителям чемпионата грекам.
- На Евро-2016 Чехия прошла с первого места в отборочной группе A, опередив Исландию, Турцию и Голландию, которая в итоге на Евро вообще не попала.
- Состав сборной Чехии укомплектован в большинстве игроками чешских клубов. Единственный, кто играет в относительно именитом клубе, это вратарь Петер Чех из «Арсенала».
- Тренирует сборную Чехии Павел Врба.
- Сборная Чехии занимала на момент начала чемпионата Европы 30-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Чехии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 115, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 67.