Участники Евро-2016, Группа D, Хорватия
Париж, 12 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум.
DasWortgewand
Хорватский футбол
- Сборная Хорватии после своего образования в 1991 году успела завоевать третье место на чемпионате мира по футболу 1998 года во Франции, а в 1996 году в Англии и в 2008 году в Австрии и Швейцарии играла в четвертьфиналах чемпионатов Европы.
- Игроки сборной Хорватии играют не только в хорватских, но и во многих сильных европейских клубах, включая «Реал» и «Барселону». Можно отметить таких игроков, как вратарь Даниель Субашич («Монако»), защитник Деян Ловрен («Ливерпуль»), полузащитники Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона») и Дарио Срна («Шахтёр»), нападающий Марио Манджукич («Ювентус»).
- Тренирует сборную Хорватии Анте Чачич.
- Сборная Хорватии занимала на момент начала чемпионата Европы 27-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Хорватии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 30, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 26.