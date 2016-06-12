Москва, 12 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. 12 июня В Центральном доме художника открылась выставка «Детский МИР (Музей Истории Русской) открытки». Посетители выставки познакомились с русскими праздниками, сказочными персонажами разных эпох, а также смогли попасть в увлекательное путешествие в «Космос» через открытки. Экспозиция продолжит свою работу до 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие выставки «Детский музей истории русской открытки» в ЦДХ

Зрителям представили более 11 тысяч открыток из частных коллекций. Каждая открытка в десяти залах экспозиции — рассказ о богатой истории России от первого тиражного изображения конца XIX века до наших дней. Так, в зале «Мир сказки» представлены разные исполнения проиллюстрированных сказок Пушкина и русских народных сказок. В зале «Праздник» — открытки, иллюстрирующие торжества СССР, поздравления к 1 Мая, Дню Победы, 8 марта и к Новому году: на ярких картинках ребята дарят цветы мамам, радуются общим успехам страны, поздравляют друг друга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытки в зале «Дети России»

Многообразием детских лиц разных национальностей наполнен зал «Дети СССР». На открытках изображены счастливые ребята всех рас, которые вместе учатся, занимаются спортом, помогают родителям и друг другу. Каждая открытка объединяет самые светлые чувства советских детей. В «Игровом зале» для детей представлены экспозиции открытки из серии «Игрушки Бенуа» оформителя балетов «Русских сезонов» Александра Бенуа. Рядом с экспозицеей расположились открытки советских времен, убеждающие ребят не играть с огнем и осторожно обращаться с опасными предметами быта.

Также, для самых маленьких гостей на выставке работают игровые мастерские «Город мастеров», где дети могут создать собственную открытку и отправить ее близким людям или сказочным персонажам в импровизированном отделении почты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игровой зал в «Детском музее истории русской открытки» в ЦДХ

Зал «Космос» предлагает зрителям открытки звездной и космической тематики: неизвестные галактики, открытые созвездия, портреты Юрия Гагарина, ученых-изобретателей, чья жизнь была связана с космическими полетами — все это представлено на выставке.

В экспозициях участвовала и Почта России. Посетители познакомились с предметами и атрибутами русской почты с момента ее организации до наших дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Детский музей истории русской открытки» в ЦДХ

Кроме того, гости выставки приняли участие в акциях благотворительного фонда «Линия жизни»: средства от продажи открыток пойдут на лечение тяжелобольных детей.

Мероприятие организовано любителями и коллекционерами открыток «Союз филокартистов России» совместно с Центральным домом художника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Детский музей истории русской открытки» в ЦДХ

Напомним, первые почтовые карточки в России выпустили в 1872 году. На одной стороне открытки писали адрес и наклеивали марку, здесь же печаталось правило «На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать», на обратной стороне — «Почтовое управление за содержание письма не отвечает». Первыми иллюстрированными открытками считают фотографические виды с достопримечательностями Москвы 1895 года. Поначалу почтовые карточки выпускались к праздникам, таким как День Ангела, Рождество Христово, Пасха.