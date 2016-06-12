В Москве открылась выставка «Детский МИР открытки» — фоторепортаж
Москва, 12 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. 12 июня В Центральном доме художника открылась выставка «Детский МИР (Музей Истории Русской) открытки». Посетители выставки познакомились с русскими праздниками, сказочными персонажами разных эпох, а также смогли попасть в увлекательное путешествие в «Космос» через открытки. Экспозиция продолжит свою работу до 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Зрителям представили более 11 тысяч открыток из частных коллекций. Каждая открытка в десяти залах экспозиции — рассказ о богатой истории России от первого тиражного изображения конца XIX века до наших дней. Так, в зале «Мир сказки» представлены разные исполнения проиллюстрированных сказок Пушкина и русских народных сказок. В зале «Праздник» — открытки, иллюстрирующие торжества СССР, поздравления к 1 Мая, Дню Победы, 8 марта и к Новому году: на ярких картинках ребята дарят цветы мамам, радуются общим успехам страны, поздравляют друг друга.
Многообразием детских лиц разных национальностей наполнен зал «Дети СССР». На открытках изображены счастливые ребята всех рас, которые вместе учатся, занимаются спортом, помогают родителям и друг другу. Каждая открытка объединяет самые светлые чувства советских детей. В «Игровом зале» для детей представлены экспозиции открытки из серии «Игрушки Бенуа» оформителя балетов «Русских сезонов» Александра Бенуа. Рядом с экспозицеей расположились открытки советских времен, убеждающие ребят не играть с огнем и осторожно обращаться с опасными предметами быта.
Также, для самых маленьких гостей на выставке работают игровые мастерские «Город мастеров», где дети могут создать собственную открытку и отправить ее близким людям или сказочным персонажам в импровизированном отделении почты.
Зал «Космос» предлагает зрителям открытки звездной и космической тематики: неизвестные галактики, открытые созвездия, портреты Юрия Гагарина, ученых-изобретателей, чья жизнь была связана с космическими полетами — все это представлено на выставке.
В экспозициях участвовала и Почта России. Посетители познакомились с предметами и атрибутами русской почты с момента ее организации до наших дней.
Кроме того, гости выставки приняли участие в акциях благотворительного фонда «Линия жизни»: средства от продажи открыток пойдут на лечение тяжелобольных детей.
Мероприятие организовано любителями и коллекционерами открыток «Союз филокартистов России» совместно с Центральным домом художника.
Напомним, первые почтовые карточки в России выпустили в 1872 году. На одной стороне открытки писали адрес и наклеивали марку, здесь же печаталось правило «На этой стороне кроме адреса не дозволяется ничего другого писать», на обратной стороне — «Почтовое управление за содержание письма не отвечает». Первыми иллюстрированными открытками считают фотографические виды с достопримечательностями Москвы 1895 года. Поначалу почтовые карточки выпускались к праздникам, таким как День Ангела, Рождество Христово, Пасха.