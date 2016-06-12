Париж, 12 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум.

Valdemar Fishmen
Украинский флаг
  • Сборная Украины в такой же степени, как и сборная России, может считать своими достижениями результаты сборной СССР, в которой всегда было много представителей Украины.
  • На Евро-2016 сборная Украины отобралась после того, как победила в стыковых матчах сборную Словении.
  • Лучшие игроки сборной Украины играют в большинстве своём в украинских клубах.
  • Тренирует сборную Украины Михаил Фоменко.
  • Сборная Украины занимала на момент начала чемпионата Европы 19-е место в рейтинге ФИФА.
  • Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Украины на победу на Евро-2016 с коэффициентом 125, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 101.