Участники Евро-2016, Группа C, Украина
Париж, 12 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум.
Valdemar Fishmen
Украинский флаг
- Сборная Украины в такой же степени, как и сборная России, может считать своими достижениями результаты сборной СССР, в которой всегда было много представителей Украины.
- На Евро-2016 сборная Украины отобралась после того, как победила в стыковых матчах сборную Словении.
- Лучшие игроки сборной Украины играют в большинстве своём в украинских клубах.
- Тренирует сборную Украины Михаил Фоменко.
- Сборная Украины занимала на момент начала чемпионата Европы 19-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Украины на победу на Евро-2016 с коэффициентом 125, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 101.