Париж, 12 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум.



Mariusz Cieszewski Польская болельщица

Сборная Польши , хотя всего дважды принимавшая участие в финальных турнирах чемпионатов Европы, и при этом даже у себя дома не выходившая из группы, является одной из весьма заметных в Европе команд. Дело в том, что на чемпионатах мира Польша дважды занимала третье место (в 1974 году в Германии и в 1982 году в Испании). Такими успехами могут похвастаться немногие. Даже чемпионы мира 1966 года англичане имеют только одну награду чемпионата мира, правда, эта награда золотая.

На Евро-2016 Польша прошла со второго места, уступив всего одно очко Германии.

В составе сборной Польши особо выделяется нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, но и в целом польская сборная представляет из себя достаточно опытный и умелый коллектив. Если они сумеют побороть некоторый «комплекс чемпионатов Европы», то вполне могут рассчитывать на хороший результат.

Тренирует сборную Польши Адам Навалка.

Сборная Польши занимала на момент начала чемпионата Европы 27-е место в рейтинге ФИФА (делила его со сборной России).

Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Польши на победу на Евро-2016 с коэффициентом 70, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 51.