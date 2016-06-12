Участники Евро-2016, Группа C, Северная Ирландия
Париж, 12 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум.
Nicolas Raymond
Флаг Северной Ирландии
- Сборная Северной Ирландии в далёком 1958 году в Швеции играла в четвертьфинале чемпионата мира, а в 1982 году в Испании играла в четвертьфинальной группе.
- На чемпионат Европы Северная Ирландия пробилась впервые, но зато с первого места в отборочной группе.
- Игроки сборной Северной Ирландии играют, что не удивительно, по большей части в британских клубах, английских и шотландских, в том числе и в ведущих.
- Тренирует сборную Северной Ирландии Майкл О’Нил.
- Сборная Северной Ирландии занимала на момент начала чемпионата Европы 25-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Северной Ирландии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 500, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 251.