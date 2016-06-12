Участники Евро-2016, Группа C, Германия
Париж, 12 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум.
Stewart
Немецкие футбольные фанаты
- Сборная Германии четыре раза выигрывала чемпионат мира, в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах. В этом с ней из европейских сборных соперничает только сборная Италии. Однако Германия имеет ещё четыре вторых и три третьих места на мировых первенствах, существенно опережая итальянцев в этих показателях. По числу побед на чемпионатах Европы Германия также делит первое место, но не с Италией, а с Испанией. У обеих сборных по три победы. Но и здесь Германия лучше выглядит за счёт трёх вторых мест. Вполне можно утверждать, что Германия была и остаётся неизменным лидером европейского и всего мирового футбола.
- На Евро-2016 Германия отобралась, заняв первое место в отборочной группе D, в которой сумела на одно очко опередить сборную Польши и на четыре сборную Ирландии, впоследствии также пробившейся на Евро-2016 через стыковые матчи.
- Состав сборной Германии как всегда ровный и сильный. Наиболее заметными фигурами в ней можно назвать вратарей Мануэля Нойера («Бавария») и Марка-Андре тер Штегена (Барселона), защитников Жерома Боатенга («Бавария») и Матса Хуммельса («Боруссия Дортмунд»), полузащитников Марио Гётце («Бавария), Тони Крооса («Реал»), Месута Эзила («Арсенал») и Бастиана Шванштайгера («МЮ»), нападающих Томаса Мюллера («Бавария») и Лукаса Подольски («Галатасарай»).
- Тренирует сборную Германии Йоахим Лёв.
- Сборная Германии занимала на момент начала чемпионата Европы 4-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Германии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 4.5, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 4.5.