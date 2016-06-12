На Евро 2016 начинают игры команды групп C и D
Париж, 12 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Группе C играют следующие сборные:
Carla Arenas
Футбол
Расписание игр команд Группы C:
- 12 июня, 19:00, 1-й тур, Польша — Северная Ирландия
- 12 июня, 22:00, 1-й тур, Германия — Украина
- 16 июня, 19:00, 2-й тур, Украина — Северная Ирландия
- 16 июня, 22:00, 2-й тур, Германия — Украина
- 21 июня, 19:00, 3-й тур, Украина — Польша
- 21 июня, 19:00, 3-й тур, Северная Ирландия — Германия
В Группе D играют следующие сборные:
Расписание игр команд Группы D:
- 12 июня, 16:00, 1-й тур, Хорватия — Турция
- 13 июня, 16:00, 1-й тур, Испания — Чехия
- 17 июня, 19:00, 2-й тур, Чехия — Хорватия
- 17 июня, 22:00, 2-й тур, Испания — Турция
- 21 июня, 22:00, 3-й тур, Чехия — Турция
- 21 июня, 22:00, 3-й тур, Хорватия — Испания