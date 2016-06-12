Париж, 12 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Группе C играют следующие сборные:

Carla Arenas
Футбол

Германия

Северная Ирландия

Польша

Украина

Расписание игр команд Группы C:

  • 12 июня, 19:00, 1-й тур, Польша — Северная Ирландия
  • 12 июня, 22:00, 1-й тур, Германия — Украина
  • 16 июня, 19:00, 2-й тур, Украина — Северная Ирландия
  • 16 июня, 22:00, 2-й тур, Германия — Украина
  • 21 июня, 19:00, 3-й тур, Украина — Польша
  • 21 июня, 19:00, 3-й тур, Северная Ирландия — Германия

В Группе D играют следующие сборные:

Хорватия

Чехия

Испания

Турция

Расписание игр команд Группы D:

  • 12 июня, 16:00, 1-й тур, Хорватия — Турция
  • 13 июня, 16:00, 1-й тур, Испания — Чехия
  • 17 июня, 19:00, 2-й тур, Чехия — Хорватия
  • 17 июня, 22:00, 2-й тур, Испания — Турция
  • 21 июня, 22:00, 3-й тур, Чехия — Турция
  • 21 июня, 22:00, 3-й тур, Хорватия — Испания