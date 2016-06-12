Калуга, 12 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В День России 12 июня 2016 года министр информационной политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере формирования общего информационного пространства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В этот день, также было подписано соглашения о сотрудничестве между Калужским и Тульским землячествами, которое подписали их председатели Геннадий Скляр и Евгений Давыдов. Согласно документу, землячества будут взаимодействовать широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес для обоих регионов.

В частности, взаимодействие будет налажено в поддержке создания единого культурного туристического маршрута для Тульской и Калужской областей «Великое русское столетие — Русская колыбель»

«Калуга и Тула были близки всегда. Теперь же мы будем создавать единое информационное пространство между нами, чтобы жители Калужской и Тульской областей больше знали друг о друге, имели сведения о возможностях туристической отрасли, экономики наших регионов», — заявил Калугин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления региональной общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр выступил с инициативой создать культурный бренд, объединяющий Тульскую и Калужскую области под названием «Столетие между Куликовской битвой и Великим стоянием на Угре».

По его словам, регионы связывают два величайших исторических события. На Тульской земле, в 1380 году на Куликовом поле произошло фактически рождение русского народа, нашедшего свою национальную идентичность, осознавшего свои единство и непобедимость. Спустя 100 лет, в 1480 году уже на Калужской земле произошло Великое стояние на Угре, результатом которого стало создание суверенного русского государства.

Напомним, в сентябре ежегодно под Калугой проходят торжества по случаю Великого стояния на Угре. Оно произошло осенью 1480 года между московским князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом.

В свою очередь, Тульская область известна событиями на Куликовом поле. Здесь в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая.