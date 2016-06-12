Москва, 12 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Российская Федерация ждет от украинской стороны предложений по цене на российский газ. Об этом сегодня, 12 июня, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цена на газ

Чиновник заявил, что цена на российское голубое топливо для Украины будет зависеть от позиции Киева. «Все будет зависеть от того, какие будут предложения от украинских коллег», — сказал Новак. «В этом смысле, насколько я знаю, сейчас «Нафтогаз» с «Газпромом» в контакте находятся», — добавил он.

10 июня директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев с предложенной «Газпромом» ценой на газ в III квартале не согласен и покупать голубое топливо не будет. Вместо этого Украина намерена закупать газ в Европе.

Витренко отметил, что по словам министра энергетики России, Украине предлагается покупать газ в III квартале текущего года по цене $177 за тысячу кубометров. «С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет $182−183», — отметил Витренко.

Украинская сторона не считает, что эта цена является рыночной и покупать газ по ней не будет, подчеркнул представитель «Нафтогаза».