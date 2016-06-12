Сен-Назер, Франция, 12 июня, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Один из двух французских вертолетоносцев типа «Мистраль», которые были построены для России, но в итоге куплены Египтом, вышел из порта Сен-Назер и направился в порт приписки. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продажа «Мистраля»

Сообщается, что вертолетоносец, который получил имя «Гамаль Абдель Насер», вышел в море около 10:00 по местному времени (11:00 мск). Корабль пройдет по Атлантическому океану до Гибралтарского пролива, а оттуда по Средиземному морю до берегов Египта в порт Александрия. Корабль преодолеет более 3 тысяч морских миль. В Александрии состоится торжественная церемония принятия корабля.

Передача второго «Мистраля» намечена на сентябрь этого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, история этих двух злосчастных «Мистралей» началась в 2011 году, ещё при президенте Дмитрии Медведеве. Тогда российский Рособоронэкспорт заключил контракт с французской DCNS/STX на строительство двух вертолетоносцев.

Первый вертолетоносец, получивший название «Владивосток», должен был быть передан России в ноябре 2014 года. Однако, из-за начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией, Париж отказался передавать корабль. К тому же, Пятая республика ввела против России санкции.

Вскоре был достроен второй корабль, но его также не стали передавать. Тягомотина с «Мистралями» длилась до августа 2015 года, когда Москва и Париж наконец смогли договориться о прекращении действия договора и возврате денежных средств. Все это время французский бюджет был вынужден содержать ненужные Франции корабли.

В конце сентября 2015 года президент Франции смог договориться с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси по условиям продажи двух предназначавшихся России вертолетоносцев. И вот первый корабль ушел в Египет.