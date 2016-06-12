Москва, 12 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан с Днем России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

denrossii.ru Поздравление Владимира Путина

На торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле, приуроченной к Дню России, Путин отметил, что этот праздник выражает искренние чувства и ответственность за настоящее и будущее страны.

«Поздравляю Вас и всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник знаменует такие важнейшие ценности, как Родина, патриотизм и единство народа, отражает наши теплые, искренние чувства к России, нашу ответственность за ее настоящее и будущее», — сказал глава Российского государства.

Путин заявил, что День России символизирует многовековой путь страны, а также общую судьбу многонационального народа, которые оставил нынешним поколениям великое наследство. В частности, трудовые и ратные победы, традиции жить в мире и согласии, свое священное отношение к Отечеству.

Российский лидер заявил, что нынешнее поколение чувствует эту связь времен и в истории России черпает ответы на острейшие вопросы современности. «

Традиции, их преемственность и сегодня определяют значимость гуманизма, просветительства, образования, научного и творческого поиска», — сказал президент.

Напомним, День России — это один из молодых государственных праздников страны. Название «День России» он получил только в 2002 года. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В российском обществе к этому событию относятся по-разному. Принятие декларации о суверенитете России сильно подтолкнуло Советский Союз к распаду, а РСФСР была ядром Союза. По сути суверенитет провозглашался от союзных органов власти что усилило дезинтеграцию СССР.