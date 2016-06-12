В Калуге в День России состоялся вальс-флешмоб
Калуга, 12 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В День России 30-метровое полотнище государственного флага развернули калужане на Театральной площади областного центра. Здесь, не смотря на непогоду, прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Собравшихся приветствовал и поздравил с Днем Росси заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев. В торжественной обстановке он вручил паспорта юным калужанам, которым исполнилось 14 лет.
В рамках общегородского культурно-массового праздника «Наш дом — Россия», перед калужан и гостями областного центра выступили лучшие творческие коллективы города.
На площадке у кинотеатра «Центральный» состоялась праздничная программа Городского досугового центра «Голос России». В программе были песни, танцы, конкурсы с вручением призов, а также вальс-флешмоб и мастер-класс по изготовлению открыток в цветах государственного флага России.
В Центральном парке культуры и отдыха Калуги выступили детский вокальный ансамбль «Ритм» и творческие коллективы Дома культуры"Дубрава».
Напомним, День России отмечается ежегодно с 1992 года. Именно в этот день была принята декларации о государственном суверенитете РСФСР.