Калуга, 12 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В День России 30-метровое полотнище государственного флага развернули калужане на Театральной площади областного центра. Здесь, не смотря на непогоду, прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru На Театральной площади Калуги 12 июня 2016 года

Собравшихся приветствовал и поздравил с Днем Росси заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев. В торжественной обстановке он вручил паспорта юным калужанам, которым исполнилось 14 лет.

В рамках общегородского культурно-массового праздника «Наш дом — Россия», перед калужан и гостями областного центра выступили лучшие творческие коллективы города.

На площадке у кинотеатра «Центральный» состоялась праздничная программа Городского досугового центра «Голос России». В программе были песни, танцы, конкурсы с вручением призов, а также вальс-флешмоб и мастер-класс по изготовлению открыток в цветах государственного флага России.

В Центральном парке культуры и отдыха Калуги выступили детский вокальный ансамбль «Ритм» и творческие коллективы Дома культуры"Дубрава».

Напомним, День России отмечается ежегодно с 1992 года. Именно в этот день была принята декларации о государственном суверенитете РСФСР.