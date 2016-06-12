Барнаул, 12 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Барнаульцы сегодня, 12 июня, день России, встретили при 30-градусной жаре. Под палящим солнцем на пл. Сахарова прошла выставка-презентация этнокультурных объединений, национальных коллективов и исполнителей «Я горжусь тобой, Алтай!», — передает корреспондент ИА REGNUM.

День России в Барнауле. Выставка-презентация этнокультурных объединений

Алтайские немцы, армяне, белорусы, украинцы, кумандинцы и другие национальности разбили свои павильоны возле Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина. Сотни горожан рассматривали изделия мастеров и другие элементы экспозиций, слушали национальные песни и дегустировали кушанья.

День России в Барнауле. Выставка-презентация этнокультурный объединений. Красавишны

Ансамбли и рок-группы выступили для гостей Парка культуры и отдыха «Центральный», — информирует пресс-центр администрации Барнаула. В торжественном открытии праздника приняли участие вокальные ансамбли «Русская песня» и «Ивушка», хореографический коллектив «Хорошки». В течение шести часов на праздничной сцене выступили более десяти вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп, а также презентовали свои программы известные творческие коллективы «Синтез» и «Фа-соль». Свое яркое творчество представил музей Былины и Сказки.

Барнаульцы спрятались в тенек под скульптурой на пл. Сахарова в Барнауле

Празднование Дня России в Индустриальном районе началось с шествия творческих коллективов района. Более 60 человек с символикой триколора, в нарядных костюмах, выстроившись в колонну, прошли от ул. Георгиева до ул.Энтузиастов. Затем все участники поэтапно представили свои вокальные, танцевальные и спортивные номера на сцене парка.

пресс-центр администрации Барнаула Парад. День России. Барнаул, Индустриальный район

На площадке Центрального района у ТРК «Сити-центр» (проспект Красноармейский, 47а) прошла концертно-музыкальная программа «С любовью к России». Перед началом праздничной программы барнаульцам раздавали ленточки-триколоры, а на площадке работали творческие мастер-классы: желающие мастерили старинные обережные куклы славян, пробовали связать шарики-попрыгунчики, учились технике рисования пластилином.

Концертно — развлекательную программу Ленинского района открыли выступления лучших творческих коллективов района. Праздничные номера гостям подарили военный оркестр войсковой части 6515, детский образцовый коллектив Алтая, хореографический ансамбль «Искорки», творческие коллективы Алтайского войскового казачьего округа «Душевный разговор», «Казачья Русь», вокальный ансамбль «Дубравушка», «Душа», а также детские творческие коллективы района и города: «Ансамбль песни и пляски», вокальные студии «Мираж», КДМ.

День России в Барнауле. Выставка-презентация этнокультурный объединений. Прекрасные армяне

Фестиваль-конкурс «Люблю, тебя Россия!» состоялся у главного входа в Алтайский государственный аграрный университет. Он объединил в своих рядах школьников и студентов, работающую молодежь и других жителей района и города. В фестивале приняли участие национально-культурные сообщества и диаспоры Барнаула, творческие коллективы, волонтерские штабы, студенческие строительные отряды. Участники фестиваля попробовали свои силы в поднятии гири, дартце, стритболе, футболе и перетягивании каната. Победителем стала команда ССО «22 регион» Алтайского государственного аграрного университета, второе место заняла Сборная азербайджанской диаспоры, третье — команда РССМ.

Несколько минут назад на площадке напротив Дворца зрелищ и спорта имени Германа Титова начался гала-концерт конкурса вокально-инструментальных ансамблей «Без музыки немыслима Россия».

пресс-центр администрации Барнаула День России в Барнауле

На площадке перед Дворцом зрелищ и спорта в то же время стартовал фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для работающей молодежи. А на центральной сцене площади Сахарова началась концертная программа с участием известных в крае музыкантов — Льва Шапиро, Ольги Суховеевой, группы Владимира Кислова.

В 22 часа праздник продолжит популярная эстрадная певица Ирина Дубцова. Завершится торжество в 23 часа грандиозным фейерверком.

Справка:

День России — это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия).