Симферополь, 12 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Музыкальный военно-исторический фестиваль «Хроники Крыма», который 12 июня стартовал на полигоне «Ангарский», приурочен к празднованию Дня России. Об этом сообщает официальный портал правительства Республики Крым.

Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым Глава республики Сергей Аксенов на музыкальном военно-историческом фестивале «Хроники Крыма»

На фестивале работает выставка вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, а также выставка, посвящённая акции «Служу по контракту», «Вежливость — Твой выбор!».

Перед торжественным открытием состоялся театрализованный пролог Музыкального военно-исторического фестиваля «Хроники Крыма» «Современная армия».

Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым Театрализованный пролог военно-исторического фестиваля «Хроники Крыма»

«Сегодня очередное военно-патриотическое мероприятие, прекрасный музыкальный фестиваль, который показывает фрагменты истории Крыма, Российской Федерации. Присутствуя на таких мероприятиях, мы осознаём, что гордимся своей страной, любим свою родину Россию, понимаем, что когда мы вместе, нам никто не страшен», — обратился к собравшимся глава РК Сергей Аксенов.

Фестиваль в Республике Крым проводится в рамках мероприятий X Международного фестиваля «Великое русское слово» и под патронатом полномочного представителя президента РФ в КФО Олега Белавенцева и главы РК Сергея Аксёнова при поддержке министерства обороны РФ и министерства культуры России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Симферополе ко Дню России открыли памятник «Вежливым людям».

«Мы открываем памятник наследнику наших славных российских воинов — современному российскому солдату. Этот знаковый памятник олицетворяет силу, спокойствие, уверенность и вежливость нашего российского солдата», — сказал Белавенцев.